43-летняя велогонщица Забелинская объявила о подготовке к Олимпиаде в Париже

Призерка Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская объявила, что готовится к Играм в Париже.

— Как вы вообще все успеваете? Вы же и мама, и продолжаете карьеру, и помогаете с организацией команд.

— Ну, я бы хотела проводить больше времени с детьми, они так быстро растут! Но и чрезмерным вниманием и опекой тоже не душу. Хочется, чтобы они были самостоятельными, не боялись принимать решения и понимали, что ответственность за их решения лежит на них. Хотя я думаю, что провожу больше времени дома, чем среднестатистический житель мегаполиса, несмотря на частые поездки.

Однозначно я не смогла бы уделять столько времени спорту без поддержки моей мамы и мужа. Могу абсолютно спокойно тренироваться столько времени, сколько требуется, и улетаю на гонки, зная, что дети в надежных руках.

— Какие планы на будущее? Вы хотели бы поддержать флешмоб Оксаны Чусовитиной и остаться в спорте еще дольше? Она и в свои годы прекрасно выступает.

— Нет, я не собираюсь повторять подвиги Оксаны, пусть они останутся ее подвигами (смеется). У меня есть свои, и я могу ими гордиться. Но к Парижу я готовлюсь. Я пока не концентрирую свое внимание на том, чем буду заниматься после завершения спортивной деятельности. Примерное понимание есть, но об этом рано еще говорить. Вообще я отношусь к этому так — после спорта жизнь не заканчивается, а только начинается!

На Азиатских играх-2023 Забелинская выиграла золото в гонке на 18,3 км.