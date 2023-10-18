Велогонщица Забелинская призналась, почему вышла из российского спортивного гражданства

Российская и узбекистанская велогонщица, призерка Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская в разговоре с «СЭ» рассказала о причинах смены гражданства.

— Вы, наверное, были одной из первых, кто «подсуетился» и сменил гражданство. Вы тогда понимали, к чему дело идет? Можете рассказать про мотивацию — как та история видится вам сейчас, из 2023-го?

— Принятие решения выступать за другую страну не было «подсуетным», на тот момент мне ничего не мешало выступать за Россию и дальше, никакая молодежь меня не «поджимала», как думали некоторые. Мы полноценно готовились к завоеванию олимпийской медали в мэдисоне на треке, для этого была создана российская профессиональная шоссейная команда, состоящая из трековых гонщиц, чтобы набрать шоссейный соревновательный километраж. Частично — на мои финансовые средства. Сборную России тогда почти ни на какие гонки не приглашали. Эта цель была в итоге достигнута, хоть уже и без моего участия, так что свой долг России я отдала хотя бы в этом. Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио.

— Почему?

— Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких — все это и так знают. Все остальные спортсмены — просто серая масса. Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела... Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.

А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women's World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.

Забелинская сменила спортивное гражданство в 2018-м году.