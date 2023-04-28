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Сегодня, 20:21

Матыцин: «Россия демонстрирует ответственный и последовательный подход в борьбе с допингом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что принятие закона, наделяющего РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила, еще раз демонстрирует на международной арене ответственный и последовательный подход России к борьбе с допингом.

«Принятие закона повысит уровень реализации государственной политики нулевой терпимости к допингу. Это еще раз продемонстрирует на международной арене ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом. Отмечу, что в нашей стране эффективно действует уникальный механизм — правительственная комиссия по Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, предлагаю изучить эту практику, готовы поделиться ею с государствами-участниками», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сегодня, 28 апреля, Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/17643007
Олег Матыцин
РУСАДА
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Общероссийские антидопинговые правила будет утверждать РУСАДА