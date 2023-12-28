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Сегодня, 22:14

Relevo: в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов, сообщает Relevo.

По информации источника, нарушения происходили с 2017 по 2022 годы. Сообщается, что CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах атлетов.

Кроме того, Relevo сообщает, что в распоряжении издания есть документы, подтверждающие, что контрагенты, с помощью которых забирались пробы, «выполняли определенные задачи».

ВАДА
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