Relevo: в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) информацию о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов, сообщает Relevo.

По информации источника, нарушения происходили с 2017 по 2022 годы. Сообщается, что CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах атлетов.

Кроме того, Relevo сообщает, что в распоряжении издания есть документы, подтверждающие, что контрагенты, с помощью которых забирались пробы, «выполняли определенные задачи».