Журова считает, что ВАДА может прикрывать скандал с Испанским антидопинговым агентством

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может прикрывать скандал с Испанским антидопинговым агентством (CELAD).

«Посмотрим, какая будет реакция, — цитирует Журову ТАСС. — Мы же не можем их контролировать, мы всегда это говорили. Но каждый пытается выкрутиться как может, хотя ВАДА пытается вроде бы быть независимым. А потом выплывают скандалы. Что касается нас, то мы сейчас мы впереди планеты всей, хотя нас дальше продолжают упрекать. Пусть они теперь разбираются с испанцами и всеми остальными. Еще будут такие истории и кроме испанской, ничего нельзя уже будет скрывать.

28 декабря испанский портал Relevo сообщило, что CELAD не информировало ВАДА о положительных допинг-пробах, взятых у спортсменов. Нарушения происходили с 2017 по 2022 годы.