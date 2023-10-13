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Сегодня, 21:22

Свищев поддержал решение РУСАДА не согласиться с запретом на восстановление в правах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло верное решение отправить уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

«Если у РУСАДА есть четкая и взвешенная позиция, то нужно оспаривать, подавать в суд и готовиться к защите. Сейчас модно говорить, что все решения, которые происходят за границей, носят политический характер. Но это еще нужно доказать в суде, надеемся, что РУСАДА отстоит свои права. Мы внимательно изучили законодательство, внесли уже законодательные инициативы. Первое чтение прошли, мы занимаемся синхронизацией. Многие страны до сих пор не синхронизировали законодательства, но почему-то их не отстраняют. Но у нас есть и некие оппоненты, разные мнения: кто-то считает, что это излишние требования, некоторые — что разумные. Мы работаем, но это не дает никаких оснований отстранять нас по надуманным причинам. Эти вопросы можно было решить, не совершая демарши и не отстраняя нас», — приводит слова Свищева ТАСС.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://tass.ru/sport/19009189
Дмитрий Свищев
ВАДА
РУСАДА
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