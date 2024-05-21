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Сегодня, 04:25

Березовский: «Динамо» по-человечески уже жалко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский пожелал московскому «Динамо» выиграть чемпионат России. Ранее голкипер выступал за московский клуб.

«Мне и титулы «Зенита» приятны, но он уже очень много раз становился чемпионом – в отличие от «Динамо», которое по-человечески уже жалко. Со мной ближе всего были в сезоне-2011/12 – но нездорово прошли сборы и плохо провели весну. И с Прокопенко до последнего неплохо шли. Но обычно не хватало стабильности в течение сезона.

И этот-то сезон нестабилен, казалось, в этот раз «Динамо» тоже не зацепится – но почти в каждом туре у «Зенита» и «Краснодара» были потери. Теперь все зависит только от самого «Динамо». Побеждай в последнем туре – и ты чемпион», – цитирует Sport24 Березовского.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-649094-berezovskiy-pozhelal-dinamo-chempionstva-po-chelovecheski-ikh-uzhe-zhalko
Роман Березовский
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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