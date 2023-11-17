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Сегодня, 20:34

В ВАДА заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать всемирному кодексу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель заявили о необходимости проведения очного аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В настоящее время из-за геополитических причин есть определенные проблемы с таким аудитом. На неопределенное время РУСАДА остается лишенным статуса соответствия и по причине несоответствия российского законодательства антидопинговому кодексу», — приводит РИА Новости слова Венцеля.

В сентябре этого года в ВАДА заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство намерено оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В начале ноября ВАДА сообщило, что занимается подготовкой необходимых документов для передачи дела РУСАДА в CAS.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что по причине несоответствия РУСАДА кодексу Россия не может проводить Игры дружбы.

Источник: РИА Новости
ВАДА
РУСАДА
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