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Сегодня, 12:49

В ВАДА заявили, что санкции усложняют процесс получения взноса от России за 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Логотип ВАДА.
Фото Global Look Press
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщили, что продолжают поддерживать связь с Россией для получения ежегодного взноса.

«В настоящее время WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год. Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс», — приводит заявление ВАДА ТАСС.

Россия должна выплатить организации 1,267 миллиона долларов.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://tass.ru/sport/19655873
ВАДА
РУСАДА
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