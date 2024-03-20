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20 марта, 15:31

ВАДА считает небезопасным визит аудиторов в Россию с целью проверки РУСАДА

Алина Савинова
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает небезопасным отправлять аудиторов в Россию для проверки выполнения РУСАДА критериев восстановления.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирного антидопингового агентства.

«Руководство ВАДА, независимый комитет по проверке соответствия и исполком ВАДА придерживаются четкого мнения о том, что только посредством очной проверки ВАДА можно точно оценить, выполнило ли РУСАДА все критерии восстановления, изложенные Спортивным арбитражным судом (CAS) в решении от декабря 2020 года. Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — приводит ТАСС слова заявления организации.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвала надуманным объяснение президента ВАДА Витольда Баньки, который заявил, что визит аудиторов в Россию невозможен из-за сложной геополитической ситуации. По словам Логиновой, иностранные представители в настоящее время не испытывают никаких проблем при нахождении на территории России.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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