World Athletics проведет для российских легкоатлетов антидопинговый семинар

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует провести для русскоговорящих легкоатлетов, входящих в международный пул тестирования, антидопинговый семинар, сообщает ТАСС.

В настоящее время в международный пул допинг-тестирования входят 40 российских легкоатлетов: Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Александр Соловьев (все — прыжки с шестом), Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Василий Мизинов, Елена Лашманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все — спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба — многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все — метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все — бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе — тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба — метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).

Образовательное мероприятие пройдет 7 декабря в онлайн-формате.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В августе глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.