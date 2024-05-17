Алессио Семино специально для «СЭ» оценил назначение серба в московский клуб.

Новый сезон «Спартак» начнет под руководством Деяна Станковича — легендарного футболиста и бывшего тренера «Ференцвароша», «Црвены Звезды», а также «Сампдории», которую серб покинул год назад. Корреспондент «СЭ» связался с журналистом из Генуи Алессио Семино — одним из основателей и авторов сайта buoncalcioatutti.it.

Станкович вошел в историю «Сампдории» в негативном контексте

— Вчера московский «Спартак» объявил имя нового главного тренера, им станет Деян Станкович. Он чуть меньше сезона проработал в Генуе, но успел за это короткое время отправить «Сампдорию» в серию В. Что вы можете сказать о работе Деяна в этом клубе?

— «Сампдория» отвратительно начала сезон-2022/23, полностью провалив старт. Тренера Джампаоло отправили в отставку, а Станкович стал главным с 9-го тура. Заключительный же 38-й он уверенно закончил на последнем, 20-м, месте серии А, откуда команда Деяна вылетела еще за пять туров до конца сезона после поражения 0:2 от «Удинезе». До этого, напомню, «Сампдория» провела в серии А 11 сезонов подряд. Так что Станкович, безусловно, вошел в историю этого клуба в негативном контексте. При нем команда победила в чемпионате всего трижды, а турнир закончила с разницей забитых и пропущенных мячей «минус 47». Это сухие факты, но есть один важный нюанс.

— Какой?

— Станкович все-таки попал в клуб в самый разгар скандала вокруг его хозяина Ферреро, который оказался под следствием и попал в итоге под домашний арест. Клуб по-настоящему трясло, а в итоге он перешел в другие руки. Все эти передряги сильно сказались на мотивации игроков и результатах команды. Так что делать из Станковича главного виновника фиаско, конечно, нельзя. Скажем так: чуда в той ситуации он не совершил, команду реанимировать не смог, репутацию себе вылетом слегка подмочил, но точно не остался при этом крайним.

— В сезоне-2023/24 команду принял Андреа Пирло, который вывел ее в плей-офф серии В. Но ведь одно время «Сампдория» шла даже в зоне вылета, а Пирло попал под огонь критики, не так ли?

— Да, примерно так и было. Но Андреа смог выправить ситуацию и закончил регулярный турнир на высокой ноте. Спортивный директор клуба Андреа Манчини заявляет, что в ближайшие два сезона команда хочет вернуться в серию А.

— Андреа — это сын Роберто Манчини, а ворота «Сампдории» защищал в этом сезоне сын Станковича Филип. Как вам его игра?

— Ему 22 года, у него еще вся карьера впереди. Он принадлежит «Интеру», а в Генуе пока в аренде. В начале сезона к Филипу были претензии, но затем он прибавил. Мне кажется, у парня неплохие перспективы в карьере.

— Доводилось ли вам уже видеть в деле Александра Станковича, который выступает за «Интер» U19?

— Нет, я не видел его в игре. Но слышал, что он один из лидеров своей команды. «Интер» при этом выиграл регулярный турнир в этой возрастной группе и готовится к матчам финальной серии.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Станкович точно не пропадет — при любом исходе его работы в «Спартаке»!

— От сыновей вернемся к отцу. Как вам перспективы Деяна в «Спартаке»? И что вы в целом знаете о нашем чемпионате?

— Понятно, что информацию о вашем чемпионате можно сейчас почерпнуть только в интернете: в еврокубках ваших команд нет, а матчи турнира нигде в Италии не показывают. Раньше я с любопытством знакомился в еврокубках с неизвестными мне до того «Рубином», «Ростовом», «Краснодаром» и с интересом следил за известными клубами — «Зенитом», ЦСКА. Как я понимаю, последние лет 15, то есть со времен Лучано Спаллетти, у вас доминирует «Зенит», а «Спартак» превратился за это время чуть ли не в середняка. И вот в этом контексте приход туда Станковича не выглядит для меня беспроигрышным шагом для клуба. Скорее, это рискованная ставка.

— Почему?

— Ни в коем случае не навязываю свою мысль и не претендую на истину, а просто излагаю свое видение. Смотрите, что пока получается. Свои титулы Станкович брал с двумя готовыми и топовыми командами (соответственно Сербии и Венгрии), которые к тому же еще и принимал в роли лидеров. То есть он не делал из середняка чемпиона, не лепил новую команду, а грамотно распоряжался плодами работы предшественников. Единственный раз, когда пришлось столкнуться с кризисной ситуацией, он не справился со своей задачей. Нынешний, а не старый «Спартак» из 90-х — это не «Црвена Звезда» и не «Ференцварош», если проводить аналогии. Это команда со славной историей и с большим количеством трофеев, которая, как я понимаю, буксует последние 15 лет и которую надо моментально сделать конкурентом «Зенита».

Почему «Спартак» рискует со Станковичем в этой ситуации? Да потому что для самого Деяна это первый самостоятельный опыт в карьере, когда надо не удержать чемпионскую команду, а создать ее. И никто не знает, получится ли это сделать быстро, а ведь в наше сумасшедшее по скорости и безумно стрессовое время руководители богатых и амбициозных клубов не только платят тренерам большие деньги, но и требуют оперативной отдачи. Нет быстрых титулов — до свидания.

— Раз Деян согласился на переход в «Спартак», значит, он понимает, куда идет и чем рискует, верно?

— Куда идет, он наверняка понимает. А вот насчет риска... Возможно, вы со мной не согласитесь, но вот как раз в его случае я не вижу особых рисков. Не обижайтесь, но золото в вашем чемпионате вряд ли кардинально отличается для иностранного тренера — с точки зрения перспектив — от четвертого или пятого места. Сужу это по примерам своих соотечественников, работавших в том же «Спартаке» или «Зените». Роберто Манчини занял у вас пятое место, но при этом ушел на пост главного тренера сборной Италии. Массимо Каррера, наоборот, взял скудетто, но давно испытывает проблемы с работой в Европе. Паоло Ваноли выиграл Кубок России, однако на работу его взял после этого лишь клуб серии В, причем находившийся тогда в зоне вылета. Так что Станкович, который наверняка хочет еще поработать в Италии после «Сампдории» и «Удинезе», где он был один сезон вторым тренером, знает: результат в «Спартаке» напрямую не связан с его будущим. Тем более у Деяна такое громкое в Европе футбольное имя, что он всегда найдет себе применение — не тренером, так функционером или советником. Станкович точно не пропадет — при любом исходе его работы в «Спартаке»!