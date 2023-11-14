Девять видов допинга в одной пробе. Антирекорд российского спортсмена

Известный бодибилдер Антон Герасимов получил шесть лет за целый букет запрещенных субстанций.

Объявлено о рекордной для российского спорта дисквалификации — известный уральский бодибилдер Антон Герасимов дисквалифицирован на шесть лет. Срок наказания не является чем-то необычным (хотя стандартное наказание — отстранение на четыре года). А вот то, что в допинг-пробе спортсмена обнаружили сразу девять запрещенных веществ, — это тянет как минимум на национальный рекорд. Все найденные препараты — стероиды, и это явно не добавляет положительной репутации виду спорта, который и так сталкивается со множеством проблем с запрещенкой.

Отягчающее обстоятельство

28-летний Антон Герасимов родом из Каменска-Уральского, хотя сейчас живет в Екатеринбурге. Первый значимый титул — на юниорском чемпионате страны — он завоевал в 2017 году. Минувшим летом спортсмен, представляя Челябинскую область в весовой категории свыше 100 кг, завоевал бронзу на Кубке России. Кроме того, на соревнованиях в ЮАР Антон стал первым чемпионом «Арнольд Классик Африка» в тяжелом весе из России. В профиле бодибилдера в соцсетях использован девиз: «Там, где все горбаты, стройность становится уродством«.

Срок отстранения бодибилдера отсчитывается со 2 августа 2023 года. «В пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до шести лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы РУСАДА.

В допинг-пробе Герасимова обнаружены стероидыоксандролон, станозолол, анастрозол, бензенедисульфонамид, гидрохлоротиазид, флуоксиместерон, дростанолон, метенолон, тренболон. По отдельности эти препараты теоретически могли бы содержаться в мясе животных, которым для прибавки в весе иногда добавляют в корма лекарства. Однако такой уникальный букет запрещенки и, видимо, концентрация, не оставили надежд на оправдание. Как отмечают в РУСАДА, ни у одного другого российского спортсмена ранее не находили такого разнообразиядопинга.

Дурная репутация

Несколько запрещенных препаратов в одной допинг-пробе — достаточно стандартная ситуация. Другой вопрос, что обычно речь идет от двух-трех веществах, особенно когда речь идет о стероидах. В 2014 году российский бегун Александр Гнездилов получил четыре года за наличие в организме пяти препаратов -кленбутерола, оксандролона, метандиелона, метенолона и анастрозола. В 2017-м американский велогонщик-ветеран Кайл Леогранд дисквалифицирован на восемь лет за положительный тест сразу на семь запрещенных веществ.

Фото из соцсетей Антона Герасимова

Бодибилдинг традиционно считается одним из самых задопингованных видов спорта — применение различных препаратов и специального питания здесь зачастую является определяющим для высоких результатов наряду с упорными занятиями в зале с «железом» и с диетами. Только в этом годуРУСАДА объявило о наказании 15 наших атлетов. Не добавляют репутации и регулярные новости о странных смертях звезд этого спорта.

Так минувшим летом известный немецкий бодибилдер и популяризатор Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет от аневризмы аорты. Этот спортсмен не выступал на сцене, но был звездой соцсетей. Он не скрывал, что принимал допинг. Правда, однажды он публично отказывался от приема стероидов на целый год, но был вынужден возобновить «лечение», так как его собственный организм на фоне приема препаратов в прошлом уже не вырабатывал тестостерон, что сказывалось на состоянии тела.

В 2022-м в 44 года прямо во время тренировки на тредбане умер самый известный бодибилдер XXI века Седрик Макмиллан, наследник славы Арнольда Шварценеггера. Незадолго до этого атлет (огромная гора мышц весом под 140 кг) жаловался на отвратительное самочувствие и показывал столик с огромным количеством медикаментов, которые он вынужден принимать по назначению врачей. Да и сам Шварценеггер, семикратный «Мистер Олимпия», никогда не скрывал, что строил свое тело при помощи стероидов. Правда, это было в те времена, когда они еще не находились в спорте вне закона.