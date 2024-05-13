«Принял допинг и целовал ради эксперимента». Француженка делится сокровенным перед Олимпиадой

Фехтовальщица Изаора Тибюс наняла профессора, доказывая, что пострадала из-за любви.

В Международной федерации фехтования (FIE) начинаются слушания по делу чемпионки мира по фехтованию Изаоры Тибюс. 32-летняя уроженка Гваделупы сейчас временно отстранена из-за положительного теста на анаболический агент остарин, но рассчитывает добиться оправдания и выступить за сборную Франции на домашней Олимпиаде в Париже. В качестве оправдания одна из сильнейших рапиристок мира приводит «заражение в результате обмена биологическими жидкостями» с бойфрендом — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом, недавно завершившим карьеру. Ради доказательства этой версии пара под наблюдением профессора Жан-Клода Альвареса провела крайне неоднозначный эксперимент.

Пострадавшие по вине третьих лиц

В отсутствие россиянок при удачном стечении обстоятельств Тибюс могла рассчитывать на Олимпиаде-2024 даже на золотой олимпийский дубль — победы в личном и командном турнирах. Однако 14 января на этапе Кубка мира в Париже она сдала положительный тест на допинг. Теперь ей грозит четырехлетняя дисквалификация и, скорее всего, бесславное завершение карьеры. Однако рапиристка не унывает и рассчитывает доказать непредумышленный характер попадания остарина в свой организм. В этом Изаоре помогает ее бойфренд, заявивший, что принимал анаболический агент MK-2866 ради стимуляции мышц, которые начали дряхлеть после завершения карьеры в 2021 году. Рэйсу нужно держать себя в форме, поскольку теперь он работает моделью мужской одежды.

Тема заражения допингом в результате сексуального контакта не нова, но всякий раз вызывает повышенный интерес. Ведь сопоставление запрещенного вещества с неким венерическим заболеванием всегда наводит на мысль о правдоподобности подобных скандальных версий. При этом ученые уверяют, что теоретически подобный вариант имеет право на жизнь, а судьи поощряют спортсменов к изложению интимных историй, довольно часть оправдывая их авторов или снижая им сроки наказания как «пострадавшим по вине третьих лиц».

В случае с Тибюс к делу привлечен серьезный ученый — профессор Жан-Клод Альварес, который не так давно помог досрочно вернуться на корт звезде тенниса из Румынии Симоне Халеп. Этот токсиколог опубликовал в журнале Clinica Chimica Acta научную работу, где доказывает возможность заражения допинговыми препаратами через «телесные жидкости» через сравнительный анализ волос и ногтей спортивных пар. В результате исследования биообразцов фехтовальщицы и ее бойфренда выяснилось, что концентрация остарина в анализах девушки в 22-26 раз ниже, чем у ее сексуального партнера.

Изаора Тибюс. Фото Global Look Press

Следственный эксперимент

Французские СМИ описывают эксперимент, который устроили любовники ради того, чтобы доказать невиновность Изаоры. Сначала фехтовальщица сдала пробу, которая дала отрицательный результат. Затем Рэйс принял 1 миллилитр остарина, после чего «они регулярно целовались, как это было 14 января между поединками во время соревнований». После этого Изаора снова сдала допинг-тест, и он оказался положительным — даже концентрация в 13 нг/мл совпала. По мнению адвокатов спортсменки, это должно доказать непредумышленный характер попадания запрещенки в тело рапиристки.

Правда, к этической стороне подобных изысканий есть большие вопросы. Если бы подобным занимались добровольцы, не имеющие отношения к спорту, все было бы корректно. Однако в этом случае спортсменка из пула тестирования (пусть и находящаяся в отстранении) намеренно совершала действия, которые могли привести к попаданию в ее организм запрещенного вещества. Более того, она по факту сдала новую положительную пробу, пусть и неофициальную. И подобные изыскания вполне можно трактовать как нарушение антидопинговых правил, и вместо оправдания Тибюс теперь претендует на повышенное наказание.

Американский бегун Гил Робертс. Фото Global Look Press

Впрочем, пока адвокаты фехтовальщицы настроены оптимистично. На их стороне достаточно много прецедентов с оправданиями «зараженных допингом» в результате поцелуев и сексуальных контактов. Так, в 2009 году французский теннисист Ришар Гаске пострадал от девушки из ночного клуба, которая употребляла кокаин. Накануне Олимпиады-2016 версию с поцелуем наркоманки повторил канадский прыгун с шестом Шон Барбер. Жертвой любви в 2017-м объявил себя американский бегун Гил Робертс, объясняя попадание в свою пробу диуретика пробенецида страстными поцелуями с подругой, которая принимало это лекарство.

Среди женщин потерпевшими от коварных партнеров признали себя канадская каноистка Лоуренс Винсент-Лапуант (анаболический агент лигандрол), представительница американского женского бокса Вирджиния Фукс (летрозол и кардарин), игрок сборной США по софтболу Мэдилин Никлс (лигандрол) и украинская теннисистка Даяна Ястремская (стероид местеролон). Все они получили поблажки после того, как поведали судьям свои интимные истории. Вполне вероятно, что этот список теперь пополнит и Изаора Тибюс. Хотя ее «следственный эксперимент» еще предстоит оценить в международной федерации и в CAS.