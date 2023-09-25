На открытии Азиады в Китае подняли запрещенный флаг КНДР. ВАДА в гневе

Под прицелом Всемирного антидопингового агентства — еще две страны.

Азиада в Ханчжоу продолжает поставлять новости, напрямую со спортом не связанные. Следом за скандалом вокруг отказа в визах спортсменам из Индии турнир в Китае вызвал споры из-за того, что на церемонии открытия среди прочих был поднят флаг КНДР. И дело вовсе не в политических нюансах, а в антидопинговых санкциях. Спортсмены Северной Кореи должны выступать под нейтральным флагом на крупных международных стартах, не считая Олимпиады. Почему Олимпийский совет Азии воспринимал ситуацию иначе и к чему может привести случившееся?

Запрет ВАДА проигнорировали. А так было можно?

Организаторы Азиатских игр-2022 в Ханчжоу рассчитывали, что главной темой обсуждения вокруг церемонии открытия соревнований будет отказ от фейерверков ради экологии или масштаб действа, но никак не флаг КНДР на церемонии открытия. Однако именно государственная символика одного из союзников Китая вызвала горячие споры. Дело в том, что в октябре 2021 года Антидопинговый комитет Корейской Народно-Демократической Республики лишили соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате на корейский спорт наложили санкции, столь знакомые российскому спорту, — национальный флаг Северной Кореи отныне не может подниматься на любых крупных спортивных мероприятиях, кроме Олимпийских и Паралимпийских игр, до тех пор пока Антидопинговое агентство КНДР не восстановят в правах. Любопытно отличие антикорейских санкций от антироссийских: если в нашем случае нейтральный статус долгое время требовался только на Олимпиаде и чемпионатах мира, то для Кореи, наоборот, везде, кроме Олимпиады и Паралимпиады.

МОК в отношении КНДР на обострение идти не планирует и пытается сохранить максимальное представительство всех стран, несмотря на возможные противоречия. Однако санкции ВАДА по идее распространяются и на Азиаду. Тем не менее государственные символы Северной Кореи, разработанные еще при участии вождя Ким Ир Сена, появились на главном стадионе Ханчжоу. После чего исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх выступил в защиту использования флага КНДР на Азиатских играх. Индийский функционер заявил, что Северная Корея — такой же равноправный участник соревнований, как и 44 остальных государств — членов ОСА. Поэтому флаг КНДР будет присутствовать на стадионах Азиады, хоть это решение и ставит его организацию в неприятную ситуацию перед ВАДА.

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Азиатский совет ждет суд?

ВАДА написало в ОСА письмо сразу после церемонии открытия, чтобы напомнить Олимпийскому совету Азии о взятых на себя обязательствах, среди которых поддержка санкционной политики, выбранной ВАДА. Также представитель агентства сообщил журналистам, что организация может принять меры и относительно самого ОСА в случае отказа последней подчиниться требованиям борцов за чистый спорт. «КНДР отказывается соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс. Поэтому все международные федерации и крупные мультиспортивные организации, такие как Олимпийский совет Азии, проинформированы о необходимости введения санкционной политики в отношении КНДР», — цитирует представителя ВАДА портал Insidethegames. В то же время агентство подчеркивает, что не ставит точку в отношениях с КНДР и готово к диалогу по снятию ограничений. Однако на данный момент не удается даже согласовать дорожную карту по приведению законодательства страны в соответствие с нормами.

Поэтому в текущих условиях позиция ВАДА непоколебима — санкции должны соблюдаться всеми подписавшими кодекс. В том числе и Олимпийским советом Азии, который, в отличие от МОК, не может действовать автономно. Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх уже получил от ВАДА предупреждение о том, что его организация рискует столкнуться с судебным разбирательством из-за флага Северной Кореи. Ведь одной только церемонией открытия все не ограничилось. В первый же день после официального старта соревнований дзюдоист Чхэ Кван Чжин завоевал первую медаль Северной Кореи на Играх. Он стал третьим среди мужчин в весовой категории до 60 кг и на церемонии награждения флаг КНДР был поднят вместе с государственными символами других делегаций.

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Рискуют остаться без флага и гимна Бермуды и ЮАР

Всего в Китай приехало почти 200 спортсменов из Северной Кореи. КНДР впервые с 2018 года появляется на крупных международных соревнованиях. Страна под предлогом пандемии отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Однако МОК аргументацию корейской стороны не учел и отстранил Северную Корею от зимних ОИ-2022 в Пекине. Таким образом, Игры-2022 в Ханчжоу должны были стать символом конца длительной изоляции страны от международного спорта, а в результате все завершилось скандалом. Будет в дальнейшем использоваться флаг КНДР на Азиаде или нет — вопрос открытый, поскольку ОСА и ВАДА в данный момент ведут переговоры. Рандхир Сингх, хоть и стоит на защите интересов северокорейских спортсменов, но ставить на кон будущее Азиатских игр вряд ли намерен. Особенно в свете кризиса в отношениях Олимпийского совета Азии и МОК.

В то же время на КНДР ВАДА останавливаться не планирует. Через месяц в столице Чили Сантьяго открываются Панамериканские игры, на которых, вероятно, без флага будут выступать спортсмены Бермудских Островов. Маленькие Бермуды, а вернее, национальный антидопинговый комитет не так давно также лишили статуса соответствия. Поэтому в отношении островов могут ввести санкции — запрет принимать региональные, континентальные и мировые чемпионаты, а на самих турнирах будет действовать запрет на государственную символику Бермуд. С подобными проблемами столкнулись также спортсмены ЮАР. Дело в том, что все эти государства не торопятся внедрять новый кодекс ВАДА в свое законодательство. Всемирное антидопинговое агентство вместо диалога пытается решить вопрос силой и надавить на правительства с целью принятия нужных ему законов. Но будет ли от такой политики хоть какой-то толк?