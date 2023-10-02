Десять лет сомнений. ВАДА, наконец, официально запретило мощнейший допинг

История применения трамадола в спорте вновь ставит под вопрос прозрачность и адекватность формирования списка запрещенных препаратов.

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало список запрещенных препаратов в редакции 2024 года. Главное изменение в этом документе — окончательный запрет на синтетический опиоид трамадол. Принципиальное решение по этому поводу принято еще два года назад, однако сомнения оставались — слишком уж долго эксперты ВАДА не решались закрыть дорогу в спорт этому опасному и очень распространенному на Западе лекарству. И вот дороги назад больше нет — к весне наверняка нас ждут скандалы с обнаружением трамадола в пробах спортсменов. Благоразумие победило, остался лишь недоуменный вопрос — почему для включения скандального препарата в «блэклист» потребовалось целых десять лет?

Уголовная ответственность

Обезболивающий препарат трамадол проявился в аптеках на Западе в конце 1970-х, а широкое распространение под разными торговыми названиями получил в середине 1990-х. В России в 2007 году он был внесен в список сильнодействующих веществ, после чего его незаконное приобретение, хранение, перевозка и изготовление стали уголовным преступлением. В настоящее время приобрести данное лекарство можно только по назначению врача и под строгим контролем. В большинстве стран отпуск трамадола осуществляется только по рецепту, тем не менее некоторые спортсмены умудряются им пользоваться под предлогом болезней.

Фото Global Look Press

Еще в нулевых стало известно, что в циклических видах спорта наркотический анальгетик широко используется для улучшения результатов в сочетании с кофеином (последний ранее был запрещен в больших дозах, но потом изъят из черного списка ВАДА). Всемирное агентство начало мониторить трамадол на предмет допинговой составляющей в 2013 году. Быстро стало понятно, что этот препарат опасен для здоровья спортсменов, которые рискуют заработать зависимость и психические расстройства, а в случае передозировок — подвергают опасности и саму жизнь. С учетом, что лекарство используется ради повышения результатов, были все основания для его запрета, однако ВАДА медлило.

Дошло до того, что трамадол c 2017 года в одностороннем порядке запретили в конном спорте (в соревновательный период), а с 2019-го — в велогонках. Это довольно редкий случай, когда лекарство поставлено вне закона в отдельных дисциплинах в обход ВАДА. Только спустя три года Всемирное агентство соизволило объявить о запрете скандального лекарства, причем не сразу, а с паузой в 24 месяца — якобы для того, чтобы «спортивное сообщество успело приготовиться и приспособиться к ситуации». Для сравнения, можно вспомнить историю с мельдонием, который был внесен в программу мониторинга в 2015-м, а через год — уже запрещен, несмотря на непонятки со сроком его выведения и отсутствие широкой научной дискуссии по поводу свойств этой «кардиологической витаминки».

Фото Global Look Press

Лазейка для мошенников

В прошлом году пресс-служба РУСАДА заявила, что использование трамадола среди российских спортсменов в терапевтических целях «носит единичный характер». «В протоколах допинг-тестирования трамадол спортсмены указывают в единичных случаях», — процитировал ТАСС пресс-службу агентства. Однако среди иностранных спортсменов все было не так безоблачно. Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году, наличие трамадола в крови у велосипедистов показывали 4,4% соревновательных тестов. Это очень много. В 2022-м колумбийский велогонщик и двукратный победитель Гран-туров Найро Кинтана был уличен в использовании трамадола во время многодневки «Тур де Франс». А во время чемпионата мира-2022 попался украинский велосипедист Михаил Кононенко.

Обоих уличили с помощью нового метода — исследования сухих пятен крови. Впрочем, серьезных кар тогда не последовало. Поскольку трамадол не входил в запрещенный список ВАДА, Международный союз велосипедистов выдумал собственную схему санкций. Согласно регламенту UCI, за первое нарушение запрета на препарат происходило аннулирование результатов в конкретной гонке и выговор. И лишь за последующие нарушения правил гонщикам грозила дисквалификация. Теперь ставки существенно повышаются — пойманным на обезболивающем во всех видах спорта грозит до четырех лет отстранения от спорта, а в некоторых странах — уголовное наказание.

То, что трамадол, наконец, запретили — это здорово. Лазейка для мошенников, которые пользовались неповоротливостью ВАДА и несовершенством антидопинговых правил, закрыта. Однако действия Всемирного агентства в отношении этого лекарства вызывают вопросы по поводу влияния на экспертов так называемого «западного фармакологического лобби». Непрозрачность и нелогичность решений в отношении запрещенного списка давно уже стали притчей во языцех. Да, лекарства — это очень специфическая научная тема. Однако здесь речь идет о судьбах людей, их добром имени и здоровье. И действовать словно карточный шулер, достающий из рукавов разные козыри, просто преступно. Список запрещенных веществ слишком ангажирован и запутан, чтобы спортивное сообщество испытывало к нему какие-то иные чувства, кроме страха и недоумения.