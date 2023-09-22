ВАДА снова обвинило Россию в допинговом беспределе. Это уже традиция

Конфликту уже почти восемь лет, но подходы не меняются.

Нет ничего более постоянного, чем временное наказание России Всемирным антидопинговым агентством. Претензии звучат с конца 2015 года. С тех пор многократно поменялось руководство нашего спорта, приходили и уходили команды управленцев РУСАДА. И даже Кодекс ВАДА переписывался два раза. А шансов на нормализацию отношений как не было, так и нет. Вот и сейчас исполком агентства, заседавший в Шанхае, в очередной раз констатировал — Россия не соответствует условиям восстановления. Формально претензии касаются «несоответствий государственного законодательства». Хотя любому очевидно, что главная причина — политика.

Бег по кругу

Решение было предрешено рекомендациями комитета по соответствию Кодексу ВАДА, который накануне вновь выдал отрицательный вердикт по «русскому вопросу», как делал уже более десяти раз. «Исполнительный комитет последовал рекомендации независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение ВАДА», — говорится в заявлении исполкома.

Напомню, что в мае этого года Всемирное агентство уже разбиралось с «несоответствиями» нашего законодательства, и тогда не прониклось даже срочными корректировками общероссийских антидопинговых правил. Во многом эта были технические изменения — лишать флага на Олимпиаде целую страну из-за такой ерунды просто смешно. Тем не менее, поправки к законам в рекордные сроки прошли все стадии вплоть до подписания президентом РФ — и результат оказался все тем же. За восемь лет нашей страной реализованы десятки пунктов разных «дорожных карт» и сказать, что мы в этой ситуации бьемся головой о стену — это не сказать ничего. Если бы Россия просто бездействовала — итог оказался бы тем же.

Феномен санкций ВАДА в том, что нашим чиновником постоянно кажется, что восстановление не за горами. Что стоит еще немного поднапрячься, подбить бюрократические «косяки», и отношения со всемирным оплотом «чистого спорта» наладятся, а о былых проблемах мы будем вспоминать как о страшным соне. Сейчас к исполкому ВАДА приурочено большое антидопинговое мероприятие в Суздале с участием министра спорта РФ и главы ОКР. «Мы видим, что авторитет РУСАДА в международном сообществе достаточно высокий, — говорил на форуме министр Олег Матыцин. — Вся деятельность нашего агентства соответствует стандартам. Мы всегда были надежным партнером международного спорта, наши стандарты являются эталоном». Увы, правда в том, что отношения с ВАДА — вопрос политический, и никакие стандарты и эталоны здесь не помогут.

Кто на светлой стороне?

Сейчас заявление о наших «проблемах» с законами сопровождается рассказами о наказании 218 спортсменов из России на основании базы московской лаборатории LIMS (напомню, что все эти дела относятся к периоду 2011-2015 годов и подавляющая масса привлеченных к ответственности давно закончили карьеру). Кроме того, ВАДА обещает, что запретит россиянам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если РУСАДА не выполнит критерии соответствия Всемирному кодексу. При этом борцы за чистый спорт из Монреаля ссылаются на решение Спортивного арбитражного суда от 2020 года о двухлетнем бане России за якобы имевшие место манипуляции с базой LIMS.

Любопытно, что в декабре 2020-го, после вердикта CAS о лишении нашей страны флага, многие наши чиновники уверяли, что это отличный вариант: помучимся два года, а потом ВАДА будет вынуждено автоматически нас восстановить, потому что законных способов навязать новое отстранение просто не существует. Но вот в 2021 году вступает в силу новый Кодекс, предполагающий новые требования к национальным законам, а наши парламентарии не откладывают все дела в сторону, и не кромсают законодательную базу в срочном порядке. Этого не делают и в других странах. Но, видимо, там — «светлая сторона» сражения с допинговой заразой. А у нас, в представлении ВАДА, надо полагать — самое горнило ада.

Для сравнения напомню, что в США Кодексом манкируют все профессиональные ассоциации плюс студенческая NCAA (а это десятки тысяч спортсменов). Также в Америке не так давно принят Закон Родченкова, положения которого являются просто издевательством над миссией ВАДА. В Италии гражданские суды отменяют решения международных антидопинговых органов и прямо обвиняют ВАДА в подлогах. В Бельгии национальных агентств почему-то два — надо полагать, что с допингом там сражаются по лингвистическому признаку. И все это, конечно, не повод для санкций. Потому что там — «светлая сторона», а у нас «законодательство не соответствует».

Где взять антидопинговую культуру?

«Решение Исполкома ВАДА опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — прокомментировала новое продление нашей бесконечной дисквалификации директор РУСАДА Вероника Логинова.

И здесь самое время вспомнить недавнюю дискуссию, возникшую в связи с тем, что Россия до сих пор не внесла в бюджет ВАДА положенный ежегодный взнос более чем миллион долларов. Формально это обусловлено юридическим казусом — наша страна вышла из Совета Европы, а именно эта организация продолжает рассчитывать для нас размеры выплат. 25-27 октября пройдет заседание Конвенции ЮНЕСКО по этому вопросу. И после его урегулирования Россия вроде готова выполнить перед ВАДА финансовые обязательства.

Однако вопрос в том — а есть ли смысл дальше биться на нормализацию отношений. Ведь восемь лет подряд это улица с односторонним движением. Нам озвучивают требования, мы их выполняем, потом озвучиваются новые «хотелки». И так по кругу. Может ли быть так, что Россия просто не умеет вести дела с прогрессивной международной организацией? Что мы закостенели в своей бюрократии, постоянно обманываем партнеров, не смирились с принципом абсолютной нетерпимости к запрещенке и не в состоянии вырастить в стране антидопинговую культуру? Если бы не восьмилетняя сага в противостоянии с ВАДА, быть может, была бы польза и в таком посыпании головы пеплом.

Однако за минувшие два олимпийских цикла мы повидали и сделали столько всего, что сомнений просто не осталось. Сомнений в том, что Россия в данный момент — одна из самых передовых стран мира в плане организации допинг-контроля, и по части инвестиции в эту сферу. На планете сейчас десятки стран, в законах которых допинг не упоминается вообще. Новостные ленты ежедневно приносят сообщения о таких нарушениях, которые в нашей стране давно невозможны. Но при этом мы все равно не достойны признания ВАДА и должны «напрячься еще чуть-чуть». Так чего же хочет Всемирное агентство от нас на самом деле? Думаю, каждый думающий читатель легко ответит на этот вопрос самостоятельно.