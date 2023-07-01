В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам

Никита Моргачев и Павел Сорин, попавшиеся на мельдонии перед Олимпиадой-2020, оправданы при помощи детектора лжи.

Вокруг сборной страны по академической гребле раскручивается невиданный скандал, связанный с недобросовестной конкуренцией в олимпийской команде и сознательным заражением допингом двух спортсменов. Никита Моргачев и Павел Сорин, обвиненные в употреблении мельдония накануне Олимпиады-2020, прошли проверку на полиграфе и были оправданы. Теперь они обвиняют одного из запасных в том, что тот подсыпал запрещенку в их изотоник, и требуют привлечь вредителя к уголовной ответственности. Между тем допинговый скандал, возникший с нашей парной четверкой летом 2021 года, больно ударил по репутации всей нашей делегации на Играх в Токио.

Сыпал сколько само высыпалось

Положительные пробы у двух российских гребцов на последнем предолимпийском сборе стали накануне Игр-2020 громом среди ясного неба. Не в последнюю очередь из-за препарата, найденного в анализах опытных атлетов. Мельдоний, непонятно как попавший в запрещенный список ВАДА в 2016 году, при очень неочевидном эффекте принес нашему спорту уже столько бед, что, казалось бы, все наши спортсмены должны обходить его за километр. Но латышская витаминка всплыла на Олимпиаде-2018 в анализах керлингиста Александра Крушельницкого (там тоже была криминальная версия) и напомнила о себе в ситуации с гребцами Никитой Моргачевым и Павлом Сориным.

После их отстранения сборная России вообще снялась с соревнований парных четверок — якобы из-за того, что запасные не соответствовали уровню национальной команды (что само по себе странно). Однако теперь выясняется, что у этого решения был совершенно другой подтекст, ведь под подозрением оказался один спортсменов, находившихся в резерве. Причем один из пострадавших — Никита Моргачев — рассказал об этом в интервью Sports.ru только спустя два года, после того как добился от РУСАДА оправдательного приговора. Имя вредителя Моргачев не озвучил, но сообщил, что супостата удалось вычислить при помощи детектора лжи и дедуктивного метода.

— Мы вспомнили, когда и сколько ели и пили на сборе, прием чего мы могли закончить на сборе примерно одновременно, чтобы концентрация упала так синхронно. И пришли к выводу, что для соблюдения всех этих условий мельдоний должны были подсыпать в изотоник, — сообщил Никита. — Просто я его пил больше, а Паша меньше. Вряд ли злоумышленник рассчитывал точную дозу и, скорее всего, сыпал сколько само высыпалось. Мы предполагаем, что этот человек еще в России приобрел мельдоний в период между лицензионной регатой 15 мая и началом сбора 1 июня и привез на сбор.

Никита Моргачев, Артем Косов, Николай Пименов и Павел Сорин. Фото Getty Images

По вине третьих лиц

Запасными в экипаже парной четверки на Олимпиаде-2020 изначально были молодые Никита Еськин и Александр Матвеев. В результате снятия нашей сборной с заезда в Токио лицензия отошла Литве, а на Игры также не поехали партнеры Моргачева и Сорина из основного состава — Артем Косов и Николай Пименов. Кстати, последний, сын вице-чемпиона Олимпиады-1980 Юрия Пименова, недавно решил сменить спортивное гражданство и планирует выступать за Сербию. Матвеев тоже из известной спортивной семьи — его отец Сергей был бронзовым призером Олимпиады-1996.

— Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные, — рассказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. — Как только наступило четкое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что ФГСР является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций. Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной.

— Весной он угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четверки и в этом году, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто не поедет», — рассказывал о злоумышленнике Моргачев в интервью Sports.ru. — Попасть в состав четверки он пытался второй или третий год. Его даже посадили в лодку в апреле 2021-го на чемпионате Европы, но результат был ниже, чем нужно. У нас продолжились внутренние отборы в экипаж, и тренеры по спортивному принципу сформировали состав четверки, в который он не вошел.

— Лететь в Токио собирались всей четверкой, но в Шереметьеве, уже перед вылетом, узнали о проблемах у двух ребят, так что полетели вдвоем с Пименовым, — рассказывал «СЭ» Артем Косов. — Тренировались, ждали дальнейшей информации. Сначала думали, что-либо отстраненные быстро решат свои вопросы, либо запасные приедут к нам в Японию. Но у них свои графики — Матвеев, например, только что вернулся с первенства мира до 23 лет. Так что собраться всем удобнее было бы уже в России. 11 июля мы вернулись в Москву, чтобы скататься с новым экипажем, тренировались до последнего дня, и за пару дней до начала Игр нам сообщают, что мы не едем.

Никита Моргачев. Фото Global Look Press

Будет ли логический финал

Итак, история вырисовывается крайне неприятная. На чемпионате Европы 2021 года в экипаж нашей четверки парной входили Косов, Моргачев, Еськин и Сорин — этот квартет стал только седьмым. Получается, что теперь одного из наших спортсменов обвиняют в безумной диверсии. Якобы ради неочевидных перспектив поехать в Токио или отомстить конкурентам, он не только намеренно подставил под четырехлетнюю дисквалификацию своего коллегу, но и подверг опасности снятия с Игр-2020 всю российскую делегацию. Напомню, что из-за допинговых обвинений мы поехали в Японию под флагом ОКР, и любое нарушение могло привести к фатальным последствиям.

— По результатам расследования у нас есть подозреваемый, на которого указывают все признаки, — сказал Моргачев в разговоре с «Чемпионатом». — Есть единственная версия произошедшего, которая уточнялась и перепроверялась много раз и с разных сторон. Что касается наказания, то это дело полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Мы бы, конечно, хотели, чтобы компетентное расследование было проведено. Мы сами и Федерация гребного спорта России готовы предоставить все собранные материалы. В общей сложности мы сами и ФГСР обращались с заявлениями в органы порядка десяти раз. Сейчас мы готовы предоставить описание тех событий практически по дням.

— Тут проблема в том, что все случилось в Греции, у российских служб нет возможности собирать там доказательства, — приводит слова Никиты Sports.ru. — Даже элементарно записи камер видеонаблюдения: они хранятся максимум дней десять, а нам о положительном результате проб объявили спустя две недели после сдачи, а само подмешивание произошло, очевидно, раньше. Уверен, парень не разбирался в юридических нюансах и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей лодки на Олимпиаде не будет. Он, возможно, даже не понимал, что есть шанс сесть вместо кого-то из нас. Поэтому, наверное, и подсыпал допинг сразу двоим, чтобы уж наверняка никто не поехал. А может, хотел запутать всех.

Со слов спортсмена и главы федерации речь может идти о уголовном преступлении — как минимум мошенничестве. И дело, если его раскрутить, может стать очень резонансным. Ведь в допинговых объяснительных атлеты довольно часто сваливают вину на диверсию со стороны конкурентов. Но до сих пор злоумышленников не удавалось привлекать к ответственности. В истории с Моргачевым и Сориным поначалу рабочей версией были проблемы тестирования. Ведь зафиксирован ряд случаев, когда положительный тест на мельдоний выплывал после использования фермерского молока. Да и изотоники часто оказываются заражены на уровне производства или упаковки. Однако ФГСР с самого начала придерживалась криминальной версии. И теперь ее очень хочется довести до логического финала.