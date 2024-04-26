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Сегодня, 20:45

Гальченюк может перейти в «Ак Барс»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», нападающий СКА Алекс Гальченюк может покинуть армейский клуб в межсезонье.

В переходе 30-летнего американца заинтересован «Ак Барс».

Гальченюк стал игроком СКА в августе 2023 года. В прошедшем сезоне он отыграл 70 матчей за красно-синих, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Монреаля», «Аризоны», «Питтсбурга», «Миннесоты», «Оттавы», «Торонто» и «Колорадо». Всего в НХЛ форвард провел 654 встречи, набрав 354 (146+208) очка.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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