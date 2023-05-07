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Сегодня, 13:00

Супермодель разбилась на соревнованиях и умерла после месяца в коме. Трагический финал

Отдел спорта «СЭ»
Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» Сиенна Вейр
Сиенна Вейр.
Фото Соцсети
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Финалистка конкурса «Мисс Австралия» попала под лошадь.

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» Сиенна Вейр умерла в возрасте 23 лет в результате несчастного случая во время тренировки по верховой езде. Аппарат жизнеобеспечения отключили в минувший четверг. Решение об эвтаназии приняла семья, поскольку шансов на выход из комы не было.

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» Сиенна Вейр
Сиенна Вейр.
Фото Соцсети

Откуда взялась эта страсть?

Модель 2 апреля занималась конкуром на Windsor Polo Grounds, когда ее лошадь упала. Травмы оказались несовместимы с жизнью — в сиднейской больнице боролись за ее жизнь, но безрезультатно. Ее агентство Scoop Management подтвердило новость постом в соцсетях «Навсегда в наших сердцах».

Интересно, что Вейр далеко не новичок в верховой езде — она занимается этим видом спорта с трех лет.

— Хотя я прожила большую часть своей жизни в городе, но у меня глубокая и непоколебимая любовь к конкуру. Моя семья не знает, откуда взялась эта страсть, но я не могу представить свою жизнь без него. Я езжу за город два-три раза в неделю, чтобы тренироваться и принимать участие в соревнованиях, — рассказывала Вейр.

Кроме того, у девушки был диплом по английской литературе и психологии, а заработанные деньги она перечисляла детям, больным раком. В планах был переезд в Лондон.

Местное конно-спортивное сообщество шокировано новостью, заявил исполнительный директор местной федерации. Соцсети девушки заполонили тысячи сообщений, один из известных фотографов страны Крис Дуайер написал: «Вы были одной из самых добрых душ в мире, вы осветили комнату, и теперь, когда вас нет, мир стал намного темнее».

Анника Шлой
Анника Шлой.
Фото Global Look Press

Фатальные случаи

Лошади в последнее время становятся все большим камнем преткновения для спорта. После инцидента на Олимпийских играх в современном пятиборье конный спорт собираются вывести из программы, заменив на полосу препятствий. Пятиборка из Германии Анника Шлой лидировала после нескольких видов, но ей по жребию достался непослушный конь, который отказался преодолевать препятствия. Немка сорвалась на бедное животное, а ее тренер даже ударил Сейнт Боя кулаком.

Трагедии в конном спорте также, мягко говоря, не редкость. Буквально неделю назад на соревнованиях погибла американская юниорка Ханна Серфасс. 15-летняя наездница упала с лошади в момент, когда та споткнулась. После этого рухнула и лошадь, причем приземлилась прямо на голову наездницы. Животное при этом не пострадало. В Австралии также происходили фатальные случаи — в 2016 году с разницей в два месяца погибли два молодых спортсмена — одному сдавило грудную клетку после падения, другой скончался мгновенно из-за травм головы.

Затрагивали они и российский конный спорт. В 2016 году на соревнованиях в Белоруссии погиб перспективный российский всадник Никита Сотсков. На подходе к последнему препятствию кросса лошадь упала, произошел переворот всадника и лошади, что привело к гибели спортсмена. Белорусская федерация тогда необычно объясняла инцидент: «Лошадь перевернулась через прыжок», — говорила тогда заместитель председателя Белорусской федерации конного спорта (БФКС) Наталья Юранова. Делом тогда занимался Следственный комитет.

Соболезнования выразили даже в международной федерации FEI. Генеральный секретарь Сабрина Ибанез говорила, что «Никита Сотсков был одним из перспективных молодых российских всадников, и эта новость окажет большое влияние на всех тех, кто участвует в этом виде спорта».

Трагически погиб на соревнованиях и первый олимпийский чемпион из СССР в конном троеборье Сергей Рогожин. Он выиграл Олимпиаду в Москве, но на одной из самых сложных трасс под Костромой всадник и лошадь не смогли преодолеть сложнейшее препятствие — двухметровый ров, перед которым был деревянный настил, а на выходе банкет. Рогожина после падения придавило насмерть.

Особенностью является то, что, в отличие от других видов спорта, вряд ли какие-либо технологии могут повлиять на лошадей и риск смерти будет существовать всегда. И с ним придется смириться.

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