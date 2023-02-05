Международная федерация скалолазания назвала деликатным вопрос допуска российских спортсменов на турниры

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) не приняла решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на турниры под своей эгидой.

«Международная федерация спортивного скалолазания очень внимательно следит за ситуацией, информируя всех своих заинтересованных лиц об этом деликатном вопросе. В четверг в повестке дня исполнительного совета стоял вопрос о России и Белоруссии, однако на сегодняшний день решение о возврате российских и белорусских спортсменов на турниры IFSC не принято. IFSC внимательно следит за заявлениями Международного олимпийского комитета (МОК), который предлагает пути решения этого вопроса», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.