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Сегодня, 13:40

Мостовой — об Иличе в «Пари НН»: «Оказывается, он у нас был в «Сельте»! Брали на замену мне»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение сербского тренера Саши Илича в «Пари НН».

— Как тренера его не знаю, не слышал ничего. Но, оказывается, он у нас был в «Сельте»! Помню, что у нас был какой-то момент, когда пришел тренер Антич и взяли Сашу. Я просто не знал! Ведь Иличей много. Несколько дней назад мне позвонили и сказали. Посмотрел фотографию потом, вроде похож на него! Полгода он у нас был.

— Вы даже вместе отмечали его гол в ворота мадридского «Реала».

— Ну, наверное, да. Я помню. Такой быстренький, легенький был. По-моему, из какой-то сербской команды его взяли. Кстати, брали Илича на замену мне! Его позиция на поле тоже была под нападающим.

— Заменил ли по итогу?

— Меня невозможно было заменить, это ясно (Смеется). Просто на замену мне, потому что игр было много. Нужно же где-то отдыхать. Только помню, что он был! И по-моему, понимал русский язык. У нас все должны были говорить по-русски, потому что капитаном был Мостовой.

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает 11-е место. Завтра, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Александр Мостовой
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
11
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