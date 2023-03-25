«Испытала на себе 99 процентов опасных видов спорта». Звезда «Бедной Насти» — рекордсменка мира

Российская актриса Марина Казанкова выиграла чемпионат мира по фридайвингу, опередив в том числе и мужчин.

Марину Казанкову все знают как актрису главной теленовеллы двухтысячных «Бедная Настя». Девушка снималась и в таких известных картинах, как «Духless», «Закрытая школа» и «Триггер». Успех девушке принес не только кинематограф, но и спорт. Правда, об этом мало что известно широкой публике. А похвастаться есть чем — ее имя вписано в Книгу рекордов Гиннесса.

Пошла по стопам отца — чемпиона России по фридайвингу

Детство Марины прошло на Балтике, поэтому она рано научилась плавать. Известный факт — у маленьких детей ярко выражен рефлекс, который препятствует попаданию воды в дыхательные пути, поэтому нырять она начала сразу. «Фридайвинг для меня — это история практически с самого рождения. Мы жили на Балтике в городе Пярну, и папа регулярно подбрасывал меня в воду с пирса, а я приплывала назад. Поэтому можно сказать, что страсть к этому у меня была с пеленок. Когда мне было восемь, мы стали играть в игры: кто дальше пронырнет под водой или сколько сможет проплыть на одном дыхании. Тогда я смогла проплыть три бассейна — 75», — говорит Марина Sport24.

Затем ее отдали на профессиональное плавание. Не только способности стали тому причиной. Отец Марины — военный летчик Павел Казанков был многократным чемпионом России по фридайвингу и призером международных соревнований. Сейчас он занимается тренерской работой, а также является арбитром на соревнованиях. Со временем она начала показывать ошеломительные результаты, которые били мировые рекорды.

Марина Казанкова. Фото Соцсети

Попала в Книгу рекордов благодаря танцу и «мостику» под водой

На ее счету рекордная дистанция (154 метра) в ластах в открытом водоеме на задержке дыхания, самая длинная подводная прогулка (69 метра). Ее подводный танец считается самым долгим (три минуты 37 секунд). Затем Казанкова простояла в гимнастическом элементе «мостик» четыре минуты 28 секунд. Готовилась Марина несколько месяцев. Добиться этого получилось за счёт специальных присосок, которые были закреплены на стопах.

Рекорд был побит в самом глубоком и красивом бассейне мира Y-40, который расположен в Италии. Подготовка проходила под строгим контролем отца Марины, ведь такая нагрузка опасна для здоровья человека. «Напряжение в кистях, руках, спине, диафрагме, тазу, бедрах и стопах, поначалу я действительно не могла расслабиться и серьезно волновалась. Чувствовала, что сердце бьется чаще, чем обычно. Постепенно мне удалось успокоиться и расслабиться. Когда сознание начало мутнеть, решила всплывать. Опустилась спиной на поверхность космического корабля, на котором было установлено необходимое оборудование, отстегнула грузы с плеч и поплыла на поверхность», — вспоминает Мария в интервью Sport24.

Все эти достижения были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. На этом спортсменка не собирается останавливаться. В ее планах устанавливать каждый год по рекорду вплоть до 100 лет.

Также под руководством своего отца девушка выиграла чемпионат мира в 2004 году. Здесь она стала лучшей в дисциплине «квадрат». Тогда актриса стала победительницей среди девушек, однако даже из мужчин никто не смог повторить ее результат. Она опередила победителя на целых 17 метров.

Фото Соцсети

Любовь к экстриму и победы в автоспорте

Фридайвинг — не единственное экстремальное хобби артистки. По признанию Марины, она испытала на себе 99 процентов всех опасных видов спорта. Самые любимые: парапланеризм, скалолазание, горные лыжи, акробатика и автоспорт. Гонки на машинах также принесли Казанковой успех. За руль она села в возрасте девяти лет. Это позволило ей не только принять участие, но и победить в соревнованиях: Stars games 2001-2003, Fun Cup-2001, Formula Ford-2002. Все проходили в Италии.

Многочисленные навыки актрисы помогают в съемках фильмов и сериалов. Ей не нужны каскадеры, все трюки она выполняет сама.