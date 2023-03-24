Россиянин допущен на престижные старты. Никита Федотов — о основной заявке CliffDiving World Series

Летом нашего спортсмена ждут на соревнованиях по экстремальным прыжкам в воду.

Стал известен календарь сезона-2023 соревнований по хайдайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот (до 21 м у женщин и до 28 м у мужчин). В самой престижной серии в этом чрезвычайно зрелищном и опасном виде спорта — Red Bull Cliff Diving — в статусе «независимых атлетов» примут участие в том числе российские и белорусские спортсмены.

Кто участвует в серии и как часто можно будет увидеть россиян

На каждом этапе соревнований у мужчин и женщин по 12 спортсменов: по восемь из числа тех, кто обеспечил себе участие в сезоне на постоянной основе по итогам прошлого соревновательного года, а также по четыре уайлдкард (по приглашению организаторов).

У мужчин в «основном составе» заявлен Никита Федотов. Хайдайвер из Воронежа, которому в мае исполнится 28 лет, в прошлом сезоне занял четвертое место в общем зачете Red Bull Cliff Diving. Это лучший результат в карьере спортсмена.

Выше — только настоящие монстры: выигравший по итогам сезона десятый Трофей Короля Каекили (легендарный гаваец, прародитель прыжков со скал в воду) из тринадцати возможных Гэри Хант (он не так давно сменил спортивное гражданство и представляет Францию), вундеркинд из Великобритании Айдан Хеслоп, исполняющий самые сложные прыжки в мире (новый из них — четыре оборота вперед с четырьмя винтами с рекордным коэффициентом 6.6 — он уже показал на тренировке), а также один из самых техничных хайдайверов мира Каталин Преда из Румынии.

Фото Global Look Press

Соотечественник последнего — Константин Попович — также входит в пятерку главных претендентов на призовые места на каждых соревнованиях. В прошлом сезоне он стал первым в истории чемпионом Европы, а затем выиграл этап в Мостаре с рекордной суммой баллов за четыре прыжка, однако затем получил травму и концовку сезона пропустил.

С Поповичем и Хеслопом Федотову удалось поработать над прыжками в прошлом сезоне под руководством самого известного в мире тренера по хайдайвингу — канадца Стефана Лапуанта, группа которого базируется в Монреале. Именно в Северной Америке инфраструктура для экстремальных прыжков в воду развиваются быстрее всего: последние два сезона в Юте действует тренировочный лагерь с 27-метровой платформой, а с прошлого года стационарные вышки всех необходимых для подготовки спортсменов высот открыты в Форт-Лодердейле (Флорида, США) неподалеку от Зала славы мирового плавания.

Есть ли другие соревнования по хайдайвингу и как обстоят дела с допуском там?

World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) также организует соревнования по экстремальным прыжкам в воду. В этом сезоне первый турнир по хайдайвингу — Кубок мира — пройдет 26-27 мая как раз на новых вышках в Форт-Лодердейле. На предыдущих соревнованиях подобного уровня в декабре 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) четвертое место (причем с «десятками» от судей за один из прыжков) занял Артем Сильченко. Однако на этот раз самый титулованный хайдайвер России (призер чемпионата мира-2015 и победитель сезона Мировой серии-2013) на Кубке мира (так же, как и Федотов) не выступит. У женщин придется смотреть за соревнованиями со стороны Яне Нестеровой. В 2021 году спортсменка из Минска заняла на Кубке мира третье место.

Фото Global Look Press

Отстранение российских и белорусских хайдайверов в сезоне-2023 распространяется на все события под эгидой World Aquatics, в том числе на главный старт — чемпионат мира в Фукуоке (Япония) — с 25 по 27 июля. Сильченко (в статусе уайлдкард) и Федотову (на постоянной основе) остается только Red Bull Cliff Diving.

Вопрос о том, что престижнее и интереснее для самих хайдайверов, остается открытым. Мировая серия проводится с 2009 года, соревнования под эгидой FINA (World Aquatics) — с 2013-го. Призовые за победу на этапе Red Bull существенно меньше, но выплачиваются спортсменам напрямую, а в случае с чемпионатом и Кубком мира — через национальные федерации, что несколько замедляет процесс получения денег.

Наконец, все соревнования World Aquatics проводятся со специально построенной временной вышки и приводняться приходится в маленькую «ванну», а этапы Мировой серии позволяют экстремалам прыгнуть в ледяную воду горной реки с моста в Боснии, в бушующую Адриатику с балкона жилого дома в Италии или со скалы в озеро в Японии.

Хайдайвинг. Мировая серия Red Bull Cliff Diving 2023. Мужчины. Постоянные участники

1. Гэри Хант, Франция, чемпион сезона-2022

2. Айдан Хеслоп, Великобритания, второе место общего зачета-2022

3. Каталин Преда, Румыния, третье место общего зачета, вице-чемпион Европы-2022

4. Никита Федотов, независимый атлет, четвертое место общего зачета

5. Константин Попович, Румыния, чемпион Европы-20226. Алессандро Де Розе, Италия, бронза чемпионата Европы-2022

7. Джеймс Ликтенстейн, США, призер этапа Мировой серии, единственный исполняет прыжок пять оборотов

8. Мигель Гарсия, Колумбия

Хайдайвинг. Мировая серия Red Bull Cliff Diving 2023. Расписание

3 июня, Бостон (США)

18 июня, Париж (Франция)

2 июля, Полиньяно-а-Маре (Италия)

3 августа, Такатихо (Япония)

19 августа, Стокгольм (Швеция)

9 сентября, Мостар (Босния и Герцеговина)

19 ноября, Окленд (Новая Зеландия)

Леонид Мужикбаев