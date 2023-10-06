Один из лучших парашютистов России разбился в Чечне. Он приземлился на воду

Трагедия Дмитрия Беляева.

Финал Кубка России по парашютному спорту в Гудермесе обернулся трагедией. Один из участников соревнований в дисциплине «купольное пилотирование» разбился насмерть после неудачного прыжка. В Чечню спортсмен приехал из Санкт-Петербурга. Беляев — опытный парашютист. На счету 45-летнего мужчины было больше 3700 вылетов. Он входил в состав сборной России и считался одним из фаворитов Кубка страны. Что же стало причиной трагедии и насколько парашютный спорт в принципе опасен для жизни?

Допустил фатальную ошибку, несмотря на свой опыт

Днем пятницы телеграм-канал центра воздушной подготовки Goodsky сообщил о несчастном случае в Гудермесе. В одном из крупнейших чеченских городов проходил финал Кубка России по парашютному спорту. И для одного из участников старт стал последним в жизни. «Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев, член спортивной сборной команды РФ по парашютному спорту, на счету которого более 3700 прыжков с парашютом. Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта», — отмечается в сообщении центра.

Точные причины трагедии пока еще выясняются, но по предварительным данным, парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра во время захода на приземление. Ошибка стала фатальной — спортсмен на высокой вертикальной скорости столкнулся с водой. Сообщается также, что дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь Дмитрия, однако помочь врачи не смогли.

«На площадке находились все службы спасения, включая мобильный пункт медицины катастроф. Медицинские работники на месте провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако им не удалось спасти жизнь спортсмена», — добавили в пресс-релизе центра воздушной подготовки.

Такая ошибка Беляева удивляет, ведь Дмитрий — один из самых опытных парашютистов России. Он входит в состав спортивной сборной страны по парашютному спорту, и на его счету больше 3700 прыжков. Он неоднократно представлял страну на международных соревнованиях, имел звание мастера спорта. Однако даже такие ветераны парашютного спорта не могут гарантировать себе полную безопасность. Сами соревнования проходили на базе Российского университета спецназа в Чечне. Финальный этап Кубка страны имел международный статус, помимо лучших российских парашютистов в Гудермес приехали представители Белоруссии и Казахстана.

Спортсмены-любители часто разбиваются с парашютов и парапланов

Всего на базе Goodsky собралось больше 100 спортсменов. Соревнования стартовали 1 октября в Гудермесе. Торжественная церемония открытия должна была пройти 7 октября, однако руководство Федерации парашютного спорта России рассматривает вариант ее отмены ввиду трагических обстоятельств. Беляев принимал участие в дисциплине «купольное пилотирование». Спасатели оперативно вытащили из воды спортсмена, однако пережить полученные травмы 45-летний парашютист все же не сумел. У Дмитрия, родившегося в 1978 году, не было жены и детей, но остались в Петербурге мать и родная сестра.

Несмотря на то что современный парашютизм практически исключает подобные трагедии, полностью гарантировать безопасность не могут никакие технологии, особенно когда есть человеческий фактор. Поэтому, хоть прыжки с парашютом и стали обыденностью, об игре со смертью забывать не стоит.

Так, в июне из-за ошибки при пилотировании во время прыжка с парашютом погиб бывший владелец радиостанций «Европа+ Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов. Кроме того, только за последний месяц СМИ сообщали о нескольких случаях неудачного приземления с парашютом, пусть и без летального исхода. В сентябре двух петербурженок и инструктора госпитализировали после неудачного прыжка в Ленинградской области. Ранее в окрестностях Петербурга телесные повреждения различной степени тяжести получил еще один мужчина — причиной стал тот факт, что новичка допустили к прыжку, не проведя необходимого обучения и инструктажа и даже не удостоверившись в исправности оборудования. Карабины его вытяжных фалов не отстегнулись от троса, что и привело к преждевременному неполному раскрытию купола. При этом парашютист еще оставался в подвешенном за трос состоянии. Повезло, что спортсмен-любитель смог самостоятельно открыть запасной парашют и совершить посадку на аэродроме в поселке Щеглово.

Гораздо меньше шансов на удачный исход у пилотов параплана. В ноябре прошлого года выполнявшая полет на этом устройстве женщина упала на электропровода в поселке Углово в Ленобласти и только чудом осталась жива. А ведь причиной ЧП был всего лишь небольшой порыв ветра, с которым девушка без опыта не справилась. При похожих обстоятельствах серьезные травмы в сентябре после падения параплана в Саратовской области получили двое мужчин. В каждом из этих случаев по итогам происшествия прокуратура открывала уголовное дело, и подобными сервисами, где допускают до прыжка с парашютом без плотного контроля, занялись проверяющие органы.