«Найдена мертвой». В Непале нашли труп сорвавшейся во время восхождения чемпионки России

37-летняя альпинистка из Перми попала в беду на высоте 6680 метров при попытке покорить вершину Дхаулагири.

Одна из самых известных женщин-альпинисток России Надежда Оленева сорвалась со скалы во время восхождения на Дхаулагири, седьмую по высоте (8167 метров над уровнем моря) вершину планеты. Команда из трех человек попыталась покорить пик без помощи шерпов и без дополнительного кислорода. Но 14 октября один из участников штурма Роман Абилдаев передал по радио сообщение о том, что с Оленевой на высоте 6680 метров случилась беда и требуется срочное обследование склона при помощи вертолета. Погодные условия не позволили начать поиски сразу, но в воскресенье утром пришло сообщение о том, что спортсменка найдена мертвой.

Линия и глубина падения неизвестны

В субботу газета The Himalayan Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Оленева упала в расселину глубиной около 500 метров. Однако вскоре пресс-служба Федерации альпинизма России назвала эту информацию «выводами, сделанными в результате искажения передаваемой по цепочке информации». «По имеющейся на данный момент информации, произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть, — говорится в сообщении ФАР. — Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times».

Дхаулагири. Фото Global Look Press

Осторожность пресс-службы в данном случае, видимо, связана с тем, что паника для поисково-спасательной миссии в данной ситуации — худший помощник. Достоверной информации о случившемся слишком мало, а в истории альпинизма бывали самые разные исходы. У Надежды наверняка много родственников и друзей, и раньше времени вгонять их в стресс — безответственно. Нужно тщательно обследовать место ЧП и уже потом делать выводы. «В настоящее время Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь на 4600. Ждут вертолет, чтобы вылететь с ним на поиски Нади», — информирует федерация.

«Рано утром > с рассветом Роман Абилдаев, Надежда Оленева и Расим Кашапов вышли наверх из лагеря 1 на высоте 6050 м, — говорится в пресс-релизе ФАР. — Через четыре часа достигли высоты 6700 м, места своего второго лагеря. В 8.34 (мск) пришло сообщение от Ромы: «Лагерь 2 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки». Затем буквально через 10 минут, в 8.49, пришло второе сообщение — о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета. По погодным условиям борт поднять не смогли. Вылет запланирован на 6.30 утра по непальскому времени. В район места аварии также планирует полететь офицер российского посольства в Непале».

Фото Соцсети

«Мечтаю просто жить в горах»

Надежда Оленева — одна из самых опытных действующих альпинисток страны. В ее досье с 2006 года — более 200 восхождений. Она — чемпионка России 2022 года, мастер спорта по альпинизму, член национальной сборной, лидер клуба «Пермская школа альпинизма», лауреат премий «Золотой ледоруб России», «Стальной ангел» и ««Хрустальный пик». «Впервые в горы я попала, когда еще в школе училась. Это были Тулым и Ишерим — небольшие сопки в Уральских горах, — рассказывала Надежда в одном из своих интервью. — Но именно тогда меня зацепило. Позже, в студенчестве, начала ездить на сборы на Кавказ с федерацией альпинизма. Мне нравилось ощущение цели, которое дают восхождения и люди c определенной философией и легким взглядом на жизнь».

По словам спортсменки, альпинизм одновременно является ее работой и хобби. «В 2006 году я поехала на сборы на Кавказ, в Безенги. Так все и началось. Горы — моя страсть, — рассказывала Оленева. — Хочется совершенствоваться в альпинизме. Еще есть куда расти и к чему стремиться и как спортсмену, и как инструктору. Альпинизм очень многогранен, и на каждом проекте, с каждой целью я открываю для себя что-то новое. Интересно совершать восхождения, которые будут иметь не только личную значимость — новые маршруты и первовосхождения. Хочется передавать свои знания и опыт и тем самым вносить вклад в развитие альпинистского сообщества. Еще мечтаю просто жить в горах, иметь дом и семью».

Надежда участвует в проекте WomenGoHigh, который помогает женщинам-альпинисткам. На сей раз в Непал одновременно отправились две группы наших горовосходителей. Одна из них, в составе Андрея Васильева, Виталия Шипилова, Виктории Клименко, Сергея Кондрашкина и Кирилла Эйзермана, планировала покорение вершины Чо-Ойю (8201 м) по юго-западному хребту, по которому никто еще не проходил. Вторая группа россиян — Абилдаев, Оленева и Кашапов — собирались покорить Дхаулагири, пройдя маршрутом по северо-восточному ребру пика. Летом нынешнего года наш женский альпинизм уже пережил трагедию — в Красноярском крае погибла спортсменка из Екатеринбурга Екатерина Репина. Ее ударило молнией во время восхождения на пик Звездный в горном парке «Ергаки».

Портал Mountain утром в воскресенье сообщил, что тело Оленевой обнаружено при облете места ЧП на вертолете. А затем ТАСС опубликовал подтверждение этой печальной новости со стороны главного тренера сборной России Павла Шабалина и посла России в Непале Алексея Новикова. «С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки, которая не подает признаков жизни. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось. Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможет официально сказать, погибла она или нет», — сказал Новиков.