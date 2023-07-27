Горохова отреагировала на отстранение украинки Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Смирновой

Олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова прокомментировала отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«Отстранение Харлан — абсолютно верное решение, поскольку в фехтовании действуют совершенно четкие правила, по которым ты обязан пожать руку сопернику после боя. Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз, выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой организаторы полностью соблюдали законы», — цитирует Горохову RT.

По правилам FIE, после встречи спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если спортсмен отказывается следовать этим правилам, поединок будет считаться не завершенным, что приводит к дисквалификации. Украинка отстранена на 2 месяца.