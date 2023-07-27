Российской саблистке Смирновой угрожают смертью из-за скандала на чемпионате мира

Российской саблистке Анне Смирновой и ее семье угрожают смертью после инцидента на чемпионате мира по фехтованию.

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Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала турнира, который украинка выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента украинка была отстранена от соревнований на 2 месяца.