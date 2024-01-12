Мама Биды рассказала, что сын выступал на соревнованиях в США

Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратный призер чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала о выступлении спортсмена в США.

«Эти соревнования под общим названием National American Championships — такое непрерывное мероприятие. Турниры проводятся каждый месяц в различных штатах. На первом из этих стартов сын проиграл за выход в 1/8 финала — стал 17-м, второй турнир в декабре выиграл, в январе был пятым», — приводит слова Гришиной RT.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.