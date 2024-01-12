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Свищев — о желании фехтовальщика Биды выступить за сборную США: «Ему это аукнется»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о желании российского фехтовальщика Сергея Биды выступить за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее газета USA Today сообщила, что шпажисты Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Олимпийских играх в этом году.

«Ему это аукнется. С таким подходом он не сможет добиться чего-то на Олимпиаде, выступая за США, — приводит слова Свищева Sport24. — Это проблемы морального выбора самого Биды. Ему обязательно вернется обратно за такой подход и такие действия. Больше интересует реакция МОК. Если они ему разрешат участвовать, то как они могут объяснить, что Сергей получал деньги от армии России? Он получал зарплату, тратил деньги. Почему его должны допустить? Только потому что сбежал? Очень странно».

26 декабря МВД России объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Sport24
Дмитрий Свищев
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