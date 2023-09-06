Мамедов заявил, что МОК наплевал на международный спорт в ситуации с Харлан

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

«Если черную карту МОК спустя сутки после этого инцидента просто отменил и заставил международную федерацию вернуть украинскую спортсмену в командные соревнования, а потом еще подарил олимпийскую лицензию, то они наплевали на весь международный спорт», — приводит слова Мамедова ТАСС.

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили к командному турниру саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.