Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 08:59

Украинская саблистка Харлан прокомментировала скандал с отказом от рукопожатия с россиянкой на чемпионате мира

Украинка Харлан объяснила решение не пожимать руку россиянке Смирновой на чемпионате мира
Игнат Заздравин
Корреспондент
Ольга Харлан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о скандальном поединке с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Милане.

«Меня сильно возненавидели за то, что я сделала. Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, никакой политики в спорте, все в таком духе. Для них было действительно важно сделать фотографии и видео этого момента, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе.

Я сказала ей, что не буду пожимать руку: ничего плохого не было сказано, все было очень профессионально и прямолинейно. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, подготовилась, но не смогла подготовиться к ее реакции и ко всему, что последовало дальше.

Я видела рефери моего боя, и он был белый, как простыня, чуть не плакал. Этой черной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, все.

Я думала, что это все, так закончится моя карьера. Приняла это и верила, что все кончено. Прямо там я почувствовала себя в худшем состоянии в своей жизни», – сказала Харлан в интервью The Guardian.

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована – по правилам FIE поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили к командному турниру саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Фехтование
45
Читайте также
Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели и сразу же приостановили
Майя Хромых: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни
В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамедов заявил, что МОК наплевал на международный спорт в ситуации с Харлан