Мать Биды заявила, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из России

Двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина прокомментировала отъезд своего сына Сергея Биды в США.

26 декабря МВД России объявило в розыск спортсмена и его жену Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали, — цитирует Гришину RT. — Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта РФ. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики».

Она заявила, что аналогичный список был в Министерстве обороны РФ.

«Там их подписывали. Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе», — сказала Гришина.

По словам матери Биды, спортсмен планировал уехать за границу, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно.

27-го числа сообщалось, что российским фехтовальщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

30-летний Бида является серебряным призером Олимпийских игр. 29-летняя Виолетта — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах, она была уволена из ЦСКА в октябре этого года.