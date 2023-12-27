Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 22:24

Мама фехтовальщика Биды объяснила, зачем сын вместе с женой уехал в США

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина рассказала, зачем ее сын вместе с женой Виолеттой уехал в США.

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединенные Штаты Америки, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом — в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут её или нет», — приводит слова Гришиной RT.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Источник: RT
5
Обсудить
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дед фехтовальщика Биды: «Он очень патриотично настроенный человек»