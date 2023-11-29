Олимпийская чемпионка по фехтованию Загидуллина ответила, стоит ли выступать без флага

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по фехтованию в командном первенстве Аделина Загидуллина считает, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, стоит ли участвовать в международных соревнованиях без флага России.

«Никому бы ничего не советовала. Что касается меня, то вся моя деятельность показывает, что я за флаг и гимн», — сказала Загидуллина РИА «Новости».

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.

21 октября Мамедов заявил, что в России будет создана профессиональная лига по фехтованию.