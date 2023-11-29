Олимпийская чемпионка по фехтованию Загидуллина ответила, стоит ли выступать без флага

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Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по фехтованию в командном первенстве Аделина Загидуллина считает, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, стоит ли участвовать в международных соревнованиях без флага России.
«Никому бы ничего не советовала. Что касается меня, то вся моя деятельность показывает, что я за флаг и гимн», — сказала Загидуллина РИА «Новости».
10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.
21 октября Мамедов заявил, что в России будет создана профессиональная лига по фехтованию.
25 ноября Конгресс FIE не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России.