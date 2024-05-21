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Сегодня, 20:19

Чанов оценил решение ЦСКА продлить контракт с Акинфеевым

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил решение руководства красно-синих продлить контракт с голкипером клуба Игорем Акинфеевым.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время 38-летний вратарь подпишет новый контракт с армейцами.

«Ну я в принципе не сомневался. Я уже рассказывал, что так и будет. Так и получилось. Ничему не удивлен.

Соответствует ли по-прежнему Акинфеев уровню ЦСКА? А кто его переиграл, скажите мне? Футбол и спорт — это конкуренция. Кто вышел и начал играть лучше него? Вопросов не возникает. Он играть хочет. А это — самое важное. А играть он умеет. И дай Бог, чтобы кто-то сейчас подтянулся на его уровень. А тот, кто будет рядом, — такие, как Слава Тороп, — они не только начинают играть все больше, а самое главное — они учатся рядом у такого мэтра», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, в сезоне-2004/05 голкипер выиграл с красно-синими Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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