Поздняков прокомментировал инцидент между украинской и российской саблистками на чемпионате мира

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«Вчерашнее заявление главы МОК после дисквалификации украинской спортсменки, причем в соответствии с правилами Международной федерации фехтования — а FIE — это автономная организация — еще раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров. Но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной Олимпийской организации.

Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

27 июля Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации.

«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан