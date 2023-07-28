Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 15:21

Захарова — о ситуации с украинской саблисткой Харлан: «Абсолютно хамское поведение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«Абсолютно хамское поведение, которым характеризуется современная Украина. И так во всем. Приходят туда, что не создавали, все портят, нарушают. А в принципе это глобальное наступление на мировой спорт. Мировой спорт без регламента и правил существовать не может. Это не спорт тогда. Это увлечение или какой-то досуг, но не спорт. Спорт основан на правилах, но мы видим как запад и в частности примкнувшая идеологически Украина пытаются поменять правила и вообще их отменить. Это касается этих бесконечных гендеров, которых они инкорпорируют в соревнованиях. Это касается манипулирования темой допинга, это касается переписывания правил спортивных. Сейчас история с этой украинской саблисткой. Без правил спорта быть не может. Либо вы правила принимаете, либо надо уходить тогда из спорта и создавать свои новые формы и там в них самоутверждаться», — заявила Захарова.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации. Она также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

5
Читайте также
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков прокомментировал инцидент между украинской и российской саблистками на чемпионате мира