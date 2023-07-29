Роднина считает, что FIE не имела права отменять дисквалификацию украинской саблистки Харлан

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Международной федерации фехтования отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Федерация не просто отменяет дисквалификацию, она меняет свои правила. В международных федерациях есть сроки, когда меняются правила, но не в течение турнира. Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2020-2021 году.

Мы можем подать в суд в CAS на международную федерацию. Потому что нельзя менять правила во время соревнований. А они обязаны были их поменять, чтобы допустить ее до Олимпийских игр», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.