Российские фехтовальщики примут участие в летних национальных чемпионатах США

Трое российских фехтовальщиков, проживающих в США, примут участие в летних национальных чемпионатах страны, сообщает Inside The Games.

Как сообщает источник, Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кынш допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию США. В марте внеочередной конгресс Международной федерации фехтования проголосовал за допуск российских и белорусских фехтовальщиков к участию в международных соревнованиях, при этом США публично заявили, что они против этого предложения.

Бида является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020. В этом году он переехал в США со своей женой.

Лоханов выступал в соревнованиях по сабле среди мужчин в Токио-2020, переехал в США в 2022 году и базируется в Сан-Диего.