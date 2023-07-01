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Сегодня, 08:09

Российские фехтовальщики примут участие в летних национальных чемпионатах США

Сергей Разин
корреспондент
Фото Global Look Press
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Трое российских фехтовальщиков, проживающих в США, примут участие в летних национальных чемпионатах страны, сообщает Inside The Games.

Как сообщает источник, Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кынш допущены к соревнованиям после выполнения требований Совета по фехтованию США. В марте внеочередной конгресс Международной федерации фехтования проголосовал за допуск российских и белорусских фехтовальщиков к участию в международных соревнованиях, при этом США публично заявили, что они против этого предложения.

Бида является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020. В этом году он переехал в США со своей женой.

Лоханов выступал в соревнованиях по сабле среди мужчин в Токио-2020, переехал в США в 2022 году и базируется в Сан-Диего.

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