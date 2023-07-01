Загитова победила олимпийскую чемпионку Азнавурян в поединке по фехтованию

Сегодня, 14:34
На дне Московского спорта в «Лужниках» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян.
Выставочный поединок завершился со счетом 15:14. Он прошел в субботу, 1 июля, в честь 100-летия московского спорта.
Азнавурян также является чемпионкой мира-2003 и чемпионкой Европы-2004 по фехтованию.
В 2019-м в японской Сайтаме Загитова стала чемпионкой мира. В 2018 году россиянка завоевала золото чемпионата Европы в Москве.