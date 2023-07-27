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Фехтование

Сегодня, 12:56

Судьи отклонили протест российской саблистки Смирновой против украинки на ЧМ по фехтованию

Виталий Косик
Корреспондент
Ольга Харлан отказалась пожимать руку Анне Смирновой.
Фото AFP
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Судьи не стали удовлетворять протест российской саблистки Анной Смирновой в отношении украинки Ольги Харлан после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия), сообщает ТАСС.

По итогам поединка Харлан отказалась пожимать руку россиянке Смирновой. Схватка завершилась со счетом 15:7 в пользу украинки.

По ее завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но представительница Украины в ответ направила шпагу в ее сторону, затем что-то сказала спортсменке и покинула дорожку.

Смирнова осталась на площадке — изначально она стояла, затем организаторы принесли ей стул. После того, как прошло около часа, один из организаторов принес россиянке некие бумаги. Через несколько минут после изучения документов Смирнова поднялась со стула и покинула дорожку.

После консультаций судьи приняли решение не удовлетворять протест российской спортсменки и оставили в силе результат поединка.

По регламенту, без рукопожатия поединок не считается завершенным. Отказавшемуся от пожатия руки соперника может грозить дисквалификация.

Источник: ТАСС
фехтование
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