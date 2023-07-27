В Госдуме считают безобразием решение отклонить протест российской саблистки Смирновой против украинки Харлан

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что судьи не стали удовлетворять протест, поданный российской саблисткой Анной Смирновой в отношении украинки Ольги Харлан после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия).

Схватка завершилась со счетом 15:7 в пользу украинки. После боя Смирнова попыталась подойти к сопернице, чтобы пожать ей руку, но Харлан отказалась от рукопожатия и направила саблю в сторону россиянки.

«Правила должны быть для всех едины, несмотря на положение стран между собой. Регламент создан для всех, если там прописано рукопожатие для всех спортсменов, то это должно быть. Если было нарушение, то почему судьи его не зафиксировали — непонятно. То, что арбитры не удовлетворили протест нашей спортсменки — это безобразие. Нас допустили до соревнований и в регламенте не написано, что украинским спортсменам разрешено нарушать его. Удивительно, что судейский корпус не принял решение. Думаю, что наша федерация может и даже должна заявить протест против них. Нарушен регламент соревнований, Харлан могут дисквалифицировать при желании. Нарушение есть, значит, судейским корпусом должны быть приняты меры», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 27 июля, стало известно, что судьи отклонили протест российской саблистки Смирновой против украинки на ЧМ по фехтованию.