Умер олимпийский чемпион 1980 года по фехтованию Николай Алехин

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии сообщила о смерти заслуженного мастера спорта СССР фехтовальщика Николая Алехина. Ему было 68 лет.

«Национальный олимпийский комитет Белоруссии выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», — говорится в заявлении.

В составе сборной СССР в 1980 году Алехин стал олимпийским чемпионом в командной сабле. В 1979 году он стал победителем чемпионата мира в командных соревнованиях по сабле, в 1981 году в этой дисциплине завоевал серебряную медаль мирового первенства. В 1980 и 1982 годах Алехин становился чемпионом СССР в командном первенстве.