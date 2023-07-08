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Фехтование

Сегодня, 15:01

Украинцы не будут соревноваться с россиянами и белорусами на чемпионате мира по фехтованию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева заявил, что украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tribuna.com.

Россияне и белорусы примут участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Украинские спортсмены будут представлены в командных соревнованиях, принимать участие в которых россияне и белорусы не имеют права. Также они выпустят в мужских соревнованиях по сабле и рапире, где нет российских и белорусских фехтовальщиков.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля.

Источник: ТАСС
фехтование
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