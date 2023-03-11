Журова — о допуске фехтовальщиков: «Нам надо ожидать сопротивления, будут ли другие страны бойкотировать»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о допуске российских и белорусских фехтовальщиков до международных турниров.

«Во-первых, вопрос: как мы сами на это отреагируем? Мы будем принимать это приглашение или нет? Второе, как будут реагировать другие страны? 46 стран проголосовало против. Нам надо ожидать сопротивления, будут ли они бойкотировать или что-то делать дальше, причем, возможно, не сразу принимая это приглашение. Не говорить: «Да мы согласны выступать и без флага». И они, не зная нашего решения, пускай начнут бойкотировать, а мы понаблюдаем. Сейчас народ по-разному относится к этой ситуации. И если год назад многие люди согласились бы, что нужно участвовать без флага, сейчас таких все меньше и меньше. Наши спортсмены все-таки живут в России», — приводит Metaratings.ru слова Журовой.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.