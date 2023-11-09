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Скандалы

Сегодня, 12:45

В США дисквалифицировали фехтовальщика, отказавшегося от рукопожатия. Он только что стал чемпионом Панамериканских игр

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Шпажист Кертис Макдоулд
Кертис Макдоулд.
Фото AFP
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Шпажиста американской сборной Кертиса Макдоулда обвиняют в недостойном поведении и в сексуальном насилии.

Американский центр по борьбе с насилием в спорте объявил об отстранении от всех соревнований под эгидой федерации фехтования 27-летнего шпажиста национальной команды Кертиса Макдоулда. Этот спортсмен на прошлой неделе завоевал золото в командном турнире Панамериканских игр в Чили в составе сборной США. Правда, поехал на этот старт Кертис уже находясь под следствием — жил отдельно от команды и был ограничен в контактах с коллегами. Тем не менее SafeSport не стал проявлять принципиальность и принял меры в связи с «неправомерным поведением атлета» лишь после завершения континентальных стартов. Подробности дела по традиции до завершения разбирательств не озвучиваются, однако репутация у Макдоулда и без этого, мягко говоря, неважная.

Нанес ущерб шансам сборной США

Громкий скандал с участием Кертиса произошел в июне этого года на региональном панамериканском чемпионате по фехтованию в Перу. Там Макдоулд тоже выступал за сборную США в командном турнире и в полуфинальном поединке со сборной Колумбии сильно разозлился на судью. Тот в решающий момент предъявил американцу красную карточку, в результате чего соперник получил очко и выиграл встречу. Разгневанный Кертис оттолкнул протянутую для рукопожатия руку колумбийца и в гневе пнул рекламный щит. За это, согласно правилам, сборная США получила черную карточку и была снята с соревнований.

Таким образом, американцы не только не смогли выйти на матч за третье место, но и лишились рейтинговых очков, необходимых для квалификации на Олимпиаду в Париж. «Мы разочарованы действиями Макдоулда и сожалеем, что они нанесли ущерб шансам сборной США выставить мужскую команду по шпагам на Олимпийские игры 2024 года, — говорилось в заявлении американской сборной. — После слушания Кертис официально исключен из команды до завершения дисциплинарного расследования. Он не сможет участвовать в чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане».

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На ЧМ Макдоулд действительно не поехал. И без него мужская сборная США по шпаге не дошла даже до четвертьфинала. В Милане, как мы знаем, имел место другой скандал с отказом от предусмотренного правилами рукопожатия. Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карточку после того, как отказалась приветствовать россиянку Анну Смирнову. Правда, затем по политическим причинам это наказание было отменено, а международная федерация высказала намерение вообще исключить из правил пункт об обязательном рукопожатии. Впрочем, есть мнение, что Кертис сейчас наказан вовсе не за черную карточку на июньском турнире в Перу.

Шпажист Кертис Макдоулд
Фото AFP

Тень на «розовую маску»

SafeSport — структура, которая в основном занимается инцидентами с сексуальным насилием, домогательствами и рукоприкладством в американском спорте. Отказ от рукопожатия — это явно не ее профиль. При этом ходят упорные слухи, что на Макдоулда написала заявление одна из его коллег, обвинившая спортсмена в избиении и принуждении к сексу. Нюанс в том, что на Олимпиаде-2020 в Токио Кертис принял участие в знаменитой акции «розовых масок», когда три шпажиста мужской сборной США в поединке 1/8 финала устроили флешмоб с травлей собственного запасного Алена Хаджича, который также обвинялся в сексуальном насилии.

Против Хаджича свидетельствовали сразу шесть женщин (эпизоды относились к 2013-2015 годам). Спортсмену разрешили поехать на ОИ в Токио, но поселиться он смог только за пределами Олимпийской деревни. Расследование длилось более двух лет и в июне этого года закончилось пожизненной дисквалификацией Алена. Под следствием SafeSport в данный момент находится и саблист сборной США, натурализованный колумбиец Эндрю Доддо. Кроме того, в августе этого года получил дисквалификацию за сексуальное насилие над несовершеннолетней бывший тренер сборной США по рапире Мауро Хамза.

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В марте 2021 года бывшая фехтовальщица американской сборной (ее имя, согласно традициям правосудия англоязычных стран, скрыто под именем Джейн Доу) подала на Хамзу в суд за то, что тот якобы подверг ее сексуальному насилию в 1990-х годах. Судебный иск был урегулирован без вынесения приговора, но права на работу в спорте наставник (египтянин по происхождению) лишился. Кроме того, еще одного известного американского тренера по фехтованию Роберта Пирейно обвиняют в педофилии и домогательствах к юным ученицам. Разбирательства в его отношении продолжаются. Однако очевидно, что по количеству пикантных скандалов фехтование в США стремительно догоняет спортивную гимнастику. И Кертис Макдоулд лишь оказался в этом очень незавидном тренде.

Фехтование
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