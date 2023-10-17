«Позднякова, с возвращением». Олимпийская чемпионка отказалась от фамилии бежавшего из страны мужа

Звездная саблистка и дочь президента ОКР София Позднякова снова будет выступать под девичьей фамилией.

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова поставила точку в семейной драме с расставанием с бывшим фехтовальщиком сборной России Константином Лохановым. Это брак дал трещину полтора года назад, когда 24-летний спортсмен без санкции руководства национальной команды уехал в США. После этого звездная саблистка и дочь главы ОКР Станислава Позднякова решила подать на развод. Теперь все формальности соблюдены, и София получила паспорт со своей прежней фамилией. «Позднякова, с возвращением. Больше менять не буду, спасибо», — написала спортсменка, опубликовав фото нового документа в социальных сетях.

Фото соцсети Софии Поздняковой

Любитель малинового фраппе

Позднякова и Лоханов поженились в 2020 году и считались одной из самых красивых пар в нашем спорте. Правда, старший тренер сборной страны по сабле Дмитрий Глотов называл Константина «очень талантливым, но немножко ленивым спортсменом». Но Лоханов, как и его супруга, поехал на Олимпиаду в Токио в статусе чемпиона России. Однако на Играх-2020 саблист славы не снискал, а вот София завоевала сразу два золота — в личном и командном зачетах. И сразу объявила о паузе в карьере. Все ждали, что Позднякова-Лоханова вот-вот уйдет в декрет, но вместо этого случился разрыв, причем с политическим оттенком.

Лоханов после Токио фактически не выступал из-за травмы и операции, которую делали в Германии в феврале 2022 года. После начала СВО Константин решил отправиться в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). В январе 2023 года спортсмен рассказывал в интервью Sports.ru, что живет в штате Калифорния на границе с Мексикой, где друзья устроили его на работу в фехтовальный клуб. Летом нынешнего года Лоханов выиграл чемпионата США в личном зачете. По всей видимости, в перспективе он может претендовать на место в американской сборной.

В России бегство зятя главы ОКР восприняли очень болезненно. Константин почти сразу был исключен из сборной, а София отказалась присоединиться к супругу в США, хотя он приглашал ее также уехать из России. «Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь «испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов». Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку», — прокомментировал поступок своей дочери Станислав Поздняков в интервью matchtv.ru.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поступок, граничащий с предательством

«То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь, — говорил о Лоханове Станислав Поздняков в интервью «СЭ». — В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения... Раньше спортсмены приезжали и уезжали — это был их выбор, в конце концов, рыба ищет, где глубже. Но в текущих обстоятельствах я могу воспринять такого рода поступок как граничащий с предательством».

«Что касается чувств, любви — был момент, когда мы не понимали, куда деться, — рассказала о своей дилемме София Позднякова в интервью Алле Шишкиной. — Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе... Он же меня просто из жизни вычеркнет... За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Позвонила Косте, сказала, что не поеду... Хотя еще были моменты, продолжались какие-то уговоры... Но я оставалась тверда: «Кость, это бесполезно. Если бы ты хотел поговорить и выработать общую позицию, то приехал бы. А ты не приехал».

Сам Лоханов в интервью Sports.ru среди причин разрушения своего брака называл СВО и то обстоятельство, что отец супруги является одним из руководителей отечественного спорта. София продолжает карьеру в фехтовании, хотя пока и не имеет права выступать на международной арене, поскольку представляет ЦСКА. В апреле этого года она стала лишь третьей на чемпионате страны, а в мае участвовала в турнире «Московская сабля», где проиграла Алине Михайловой на стадии 1/16 финала. Тогда в официальной заявке двукратная олимпийская чемпионка фигурировала под фамилией Лоханова, однако просила журналистов называть ее Поздняковой, поскольку это был исключительно бюрократический момент. Теперь данный вопрос решен окончательно.