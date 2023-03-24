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Сегодня, 15:35

Американская фигуристка ушла от вопроса об отсутствии россиян на чемпионате мира

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Американская фигуристка Брэди Теннелл.
Брэди Теннелл.
Фото Global Look Press
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Американская фигуристка Брэди Теннелл назвала чемпионат мира «новым вызовом» в ответ на вопрос «СЭ» об отсутствии россиянок на турнире. Теннелл заняла итоговое 15-е место.

— Я думаю, что каждый год представляет собой новый вызов. И новый уровень соревнований. В этом году я фокусировалась на себе — на тренировках и возвращении в форму. В прошлом году я совершенно ничего не смотрела — было очень сложно на эмоциональном уровне. Между тренировками и этим всем шутила, что я очень плохой фигурист, — ответила Теннелл «СЭ».

Победу на ЧМ-2023 одержала японская фигуристка Каори Сакамото. По итогам двух программ она набрала 224,61 балла.

Российские спортсмены пропускают турнир из-за недопуска на международные соревнования.

Фигурное катание
Каори Сакамото
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