Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляции 21 марта

21 марта, 10:00
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 продолжится в четверг, 21 марта, в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада. Во второй соревновательный день мужчины представят свои короткие программы, а спортивные пары выступят с произвольными.
Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.
Время начала соревнований — московское.
Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.
Малинин, грузины и все остальные. За кем следить на чемпионате мира в Монреале?